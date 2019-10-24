السفن التجارية تنشط بميناء طرابلس

أصدرت الشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس تقريرها الدوري عن بيانات السفن الراسية في الميناء، من بينها السفينة “ايه تي توني سفن” التابعة لوكيل الربان العالمية على الرصيف رقم 17 محملة بنحو 14 ألف طن من زيت الصويا.

وأشار تقرير الشركة إلى رسو السفينة “ام اس سي بيلي” على الرصيف رقم 27 حاملة على متنها 81 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

كما دخلت إلى الميناء السفينة “إنغا ايه” التابعة لوكيل ليبيا للتوكيلات الملاحية مُحمّلة بـ 117 حاوية بضائع متنوعة، فيما أعلنت إدارة ميناء طرابلس أيضاً رسو السفينة “إن اس نيفييلا” التابعة لوكالة “المنتظمون للتوكيلات الملاحية” وعلى متنها 3300 طن من الإسمنت.

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