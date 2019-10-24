الوطنية للنفط: البدء في تجارب التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل الفارغ

أعلنت المؤسسة

الوطنية للنفط أن شركة الواحة بدأت في تجارب التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من

مشروع تطوير حقل الفارغ، حيث سترتفع القدرة الإنتاجية للحقل بمقدار 180 مليون قدم

مكعب في اليوم في غضون أسبوعين، لتصل الكمية الكلية للغاز المزمع ضخها من الحقل

إلى قرابة 250 مليون قدم مكعب في شهر نوفمبر القادم وإنتاج 15 ألف برميل من

المكثفات ايضا.

وأضافت

المؤسسة عبر صفحتها الرسمية الأربعاء، أنه تم ضخ الغاز إلى حقل الانتصار 103 ومنه

إلى شبكة الخط الساحلي، وسيستخدم هذا الغاز في زيادة كفاءة إنتاج النفط الخام في

حقل الانتصار 103 وإمكانية تزويد محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية لاستبدال الوقود

السائل المدعوم مما سيوفر مبالغ كبيرة ويساعد في الحفاظ على البيئة.

يشار إلى أن

هذا التطوير في حقل الفارغ كان من المخطط أن يُستكمل في مطلع سنة (2011 و2014)،

لكنه توقف بسبب القوى القاهرة التي مرت بها البلاد، مما اضطر شركة الواحة للنفط

لإعادة أعمال الصيانة لمعدات المحطة لأكثر من مرة بسبب توقفها لفترات طويلة وبدون

تشغيل.

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