وصول 1300 سيارة أوروبية إلى ميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي الساعات الماضية سفينة السيارات “غراند برتقالو” محملة بـ1350 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية وهي سفينة السيارات الثانية التي تدخل الميناء خلال 10 أيام.

وسبقتها قبل أيام السفينة “سي هيلنس” وعلى متنها 941 سيارة مستوردة جميعها من السوق الكورية وبحسب ما نشرته إدارة الميناء ضمن بيانات الربع الثالث من العام الجاري عن الفترة ما بين يوليو وسبتمبر فإن الميناء استقبل أكثر من 13 ألف سيارة مستوردة من السوق الأوروبية والأمريكية والآسيوية.

واستقبل الميناء خلال الفترة ذاتها أكثر من 13 ألف طن من حبوب الشعير ونحو 600 ألف طن من حبوب الصويا، بالإضافة إلى ما يقارب 250 ألف طن من البنزين وما يقارب 240 ألف طن من وقود الديزل.

وأضافت إدارة ميناء بنغازي أنه دخل أكثر من 20 ألف طن من الغاز المسال وغيرها من الواردات التي تتمثل بالسيارات والإسمنت بالإضافة إلى الأخشاب وحاويات المواشي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية