صنع الله يدعو لتنويع مصادر دخل ليبيا

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى تنويع مصادر الدخل وتمكين الأفراد من أجل النهوض به وتحقيق المصالحة.

وشدد صنع الله خلال مشاركته في حوارات المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على ضرورة تطوير برنامج مدروس للتحول الاقتصادي في ليبيا إلى جانب العملية السياسية.

واستعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط جملة من الحلول في هذا السياق، ومنها تأكيد مبدأ الشفافية المالية وإصلاح نظام الدعم وإعادة هيكلة حرس المنشات النفطية.

وأكد صنع الله أهمية تخصيص صندوق لفائدة مختلف المناطق المجاورة للعمليات النفطية، والابتعاد عن نظام الاستحقاق والبدء في تبني نظام قائم على الدخل المكتسب، محذرا من خطر مزاحمة قطاع النفط للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وفق قوله.

وتابع رئيس المؤسسة أنه يجدر بالوزارات المختصة تحمل جانب كبير من المسؤولية إزاء تمكين الجميع من اكتساب مهارات عملية، إضافة إلى الحرص على إزالة كافّة العراقيل التنظيمية التي تشكّل عائقا أمام تأسيس الشركات في القطاع الخاص.

من جهتة أشاد الباحث المقيم بالمجلس الأطلسي كريم ميزران بالجهود التي يبذلها صنع الله قائلا إنه أظهر ذكاء استثنائيين في التعامل مع الوضع السياسي الهش، وقدرة كبيرة على المحافظة على فاعلية الجانب الفني للمؤسسة، مساهما في الحفاظ على وحدة العاملين، وضمان سلامتهم، وحماية المنشآت النفطية.

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