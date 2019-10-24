معيتيق يمثل ليبيا بالمنتدى الاقتصادي العربي النمساوي

مثل النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ليبيا في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي في العاصمة فيينا بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الغرفة التجارية.

أكد معيتيق أهمية تعزيز التعاون بين ليبيا والنمسا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مصلحة البلدين، ودعم الجهود التي تبذل لخلق شراكة اقتصادية بينهما.

وقال النائب في الرئاسي خلال افتتاح المنتدى، إن حكومة الوفاق عازمة على المضي قدما نحو البناء والتنمية رغم الحرب المستمرة على طرابلس.

هذا وتمثل ليبيا الشريك العربي الأول من حيث حجم التبادل التجاري مع النمسا، إذ تجاوز الميزان التجاري العام الماضي المليار دولار، إلى جانب التعاون بين الدولتين في صناعة الحديد والصلب والقطاع الصحي، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار