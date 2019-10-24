الكبير يشارك باجتماع مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين بصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن.

وبحث الحاضرون في جلسة الجمعة، الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي والآفاق المستقبلية والتنمية الدولية، في ظل التحديات القائمة، التي من أهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى، ووفق مكتب الإعلام بالمصرف.

كما نوقشت أيضا خلال الجلسة تطورات النظام المالي العالمي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى دفع عجلة النمو والحد من مستوى الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

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