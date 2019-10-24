اقتصاد

توقّعات بمشاركة ليبيا في اجتماع الدول المصدرة للغاز

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس منظمة الدول المصدرة للغاز يوري سينتيورين إن غينيا الاستوائية ستستضيف اجتماعات المنظمة في نسختها الخامسة في الفترة ما بين 26-29 من نوفمبر المقبل.

وأوضح سنتيورين في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن القمة السادسة ستستضيفها الجزائر العام المقبل وكانت ليبيا قد شاركت في النسخة الماضية التي نظمتها روسيا مطلع الشهر الجاري.

وبحث من خلالها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع سينتيورين سبل التعاون بين ليبيا ومنظمة الدول المصدرة للغاز في إطار البحث عن شركاء دوليين للرفع من قدرة الإنتاج في ليبيا.

ويتوقع مراقبون أن تشارك ليبيا في الاجتماعات المقبلة للمنظمة إلى جانب دول رائدة في صناعة الغاز بينها روسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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