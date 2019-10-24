توقّعات بمشاركة ليبيا في اجتماع الدول المصدرة للغاز

قال رئيس منظمة الدول المصدرة للغاز يوري سينتيورين إن غينيا الاستوائية ستستضيف اجتماعات المنظمة في نسختها الخامسة في الفترة ما بين 26-29 من نوفمبر المقبل.

وأوضح سنتيورين في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن القمة السادسة ستستضيفها الجزائر العام المقبل وكانت ليبيا قد شاركت في النسخة الماضية التي نظمتها روسيا مطلع الشهر الجاري.

وبحث من خلالها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع سينتيورين سبل التعاون بين ليبيا ومنظمة الدول المصدرة للغاز في إطار البحث عن شركاء دوليين للرفع من قدرة الإنتاج في ليبيا.

ويتوقع مراقبون أن تشارك ليبيا في الاجتماعات المقبلة للمنظمة إلى جانب دول رائدة في صناعة الغاز بينها روسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

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