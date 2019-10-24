“الأمان” يستمر بفتح 7 أنواع من الحسابات المصرفية

أعلن مصرف الأمان لكافة عملائه اليوم الخميس عن استمراره في فتح عدد من الحسابات بما فيها الحساب الموازي لكافة العملاء.

وشمل إعلان الأمان فتح سبعة أنواع من الحسابات وهي حساب مخصصات أرباب الأسر وحساب الأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار والحسابات الجارية وبطاقة السحب المحلي بالإضافة لحساب خدمة أمان “باي كيو أر” وحسابات الشركات المحلية والأجنبية.

وجدد الأمان التأكيد على استمراره في فتح الحساب الالكتروني لكافة عملائه عبر تطبيق أمان موبايل بشرط توفير الرقم الوطني وصورة وجواز السفر وصورة شمسية لم يحدد عددها المصرف منوها بأن رسم فتح الحسابات هو 8 دنانير لكافة الحسابات عن كل ربع عام.

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