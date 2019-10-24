اقتصاد

“الأمان” يستمر بفتح 7 أنواع من الحسابات المصرفية

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الأمان لكافة عملائه اليوم الخميس عن استمراره في فتح عدد من الحسابات بما فيها الحساب الموازي لكافة العملاء.

وشمل إعلان الأمان فتح سبعة أنواع من الحسابات وهي حساب مخصصات أرباب الأسر وحساب الأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار والحسابات الجارية وبطاقة السحب المحلي بالإضافة لحساب خدمة أمان “باي كيو أر” وحسابات الشركات المحلية والأجنبية.

وجدد الأمان التأكيد على استمراره في فتح الحساب الالكتروني لكافة عملائه عبر تطبيق أمان موبايل بشرط توفير الرقم الوطني وصورة وجواز السفر وصورة شمسية لم يحدد عددها المصرف منوها بأن رسم فتح الحسابات هو 8 دنانير لكافة الحسابات عن كل ربع عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك