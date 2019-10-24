“المُحاسبة” يُشارك بورشة تهدف لتعزيز الرقابة

شارك ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء في ورشة عمل بعنوان الموازنة العامة للدولة الليبية كأداة للرقابة وتقييم الأداء.

وتهدف مشاركة الديوان في الورشة التي نظمت منتصف شهر أكتوبر وأعلن عنها الديوان أمس إلى تعزيز دور الرقابة على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وقدم الديوان خلال ورشة العمل ورقة بحثية أعدها المدير العام للإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات العامة بالديوان.

يُشار إلى أن الورشة قد نُظّمت بإشراف قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد في جامعة عمر المختار وبالشراكة مع مركز الدراسات والتدريب بوزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة.

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