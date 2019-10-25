اقتصاد

صنع الله يطالب “سوناطراك” الجزائرية بالعودة إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس أوجه التعاون المشترك في قطاع النفط بين ليبيا والجزائر مع المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية رشيد حشيشي.

واستعرض صنع الله وحشيشي أعمال قطاع النفط في المنطقة وشدد صنع الله على أهمية عودة الشركة الجزائرية لعملها في ليبيا وتزامن ذلك مع عرض رئيس مؤسسة النفط الخطة الليبية لزيادة الإنتاج.

وشدد صنع الله على أهمية سوناطراك وعملياتها النفطية متمسكا بضرورة استكمال مخطط التطوير للقطعة “إم إن 65” وكذلك استكمال الالتزامات فيما يتعلق بالقطع 96 و95 الواقعة في حوض غدامس وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنسيق بين قطاعي النفط في البلدين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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