سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، الساعة .00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.145 و4.15 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 4.135 دينار

اليورو 4.56 دينار

الجنية الإسترليني 5.18 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.45 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار

الدولار الكندي 2.77 دينار

الدينار الأردني 5.80 دينار

حوالات دبي-تركيا / طرابلس 4.12 دينار / بنغازي 4.115 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ145 دينار

كسر الفضة 1.85 دينار

بطاقة أرباب الأسر 3.70 و3.65 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.20 الجمهورية – و4.22 التنمية دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية