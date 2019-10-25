صنع الله يبحث في الجزائر رجوع سوناطراك لمزاولة نشاطها في ليبيا

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس بالجزائر العاصمة، مع الرئيس والمدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، سبل التعاون المشترك، التي من شأنها المساعدة في رجوع سوناطراك لمزاولة نشاطها في ليبيا، وتعزيز العلاقات النفطية المشتركة.

وحسب المؤسسة الوطنية للنفط فقد أطلع صنع الله الجانب الجزائري على خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي في ليبيا، ودعا الجانب الجزائري للمساهمة في تنفيذ هذه الخطة.

من جهته أكد حشيشي على أهمية التعاون المشترك وتطلع سوناطراك إلى تعزيز التعاون وتوسيع قاعدة العمل بليبيا، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتدارس نقاط الاهتمام المشتركة، والفرص المتاحة في مجال النفط والغاز، على أن تسارع سوناطراك في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في استئناف نشاطها في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا