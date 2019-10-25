لجنة المرتبات تناقش رفع مرتبات أعضاء وأعوان القضاء

ناقشت لجنة ترشيد مرتبات الجهات العامة بوزارة المالية في اجتماع مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل بحكومة الوفاق، ناقشت قرار رفع قيمة مرتبات أعضاء وأعوان القضاء ومستحقاتهم بدل الإجازات إلى جانب أعضاء الهيئات القضائية المحالين على التقاعد.

كما ناقش الاجتماع حسب وكالة الأنباء الليبية بطرابلس الإجراءات المالية للموظفين المنقولين إلى وزارة العدل من الجهات الحكومية الأخرى وتسوية أوضاعهم بالإضافة إلى قوائم مستحقات أعضاء القضاء وموظفي الوزارة التي تأخرت بسبب تعديلات في بعض المسوغات.

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