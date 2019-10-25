“الوطنية للنفط” تدعم الأرشيف المركزي لمصلحة الآثار

وقعت مصلحة الآثار والمؤسسة الوطنية للنفط، مذكرة اتفاق لدعم مشروع الأرشيف المركزي لمصلحة الآثار ومشروع رقمنة مكتبة مركز الدراسات التاريخية.

وحضر مراسم التوقيع، الذي عقد بمقر رئاسة مصلحة الآثار بالسراي الحمراء في طرابلس، رئيس مصلحة الآثار ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وسفير ليبيا لدى منظمة اليونسكو، وعدد من مديري الإدارات بمصلحة الآثار والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة للمهتمين بمجال الآثار.

يذكر أن المشروعين يعدان من المشاريع الاستراتيجية لمصلحة الآثار ومركز الدراسات التاريخية، ويتوقع الانتهاء منهما خلال فترة زمنية تصل إلى 12 شهرا، وسيكون لهما دور كبير فى تسهيل حصول الباحثين على المعلومات من خلال رقمنة الأرشيف والمكتبة إضافة إلى الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الهام.

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