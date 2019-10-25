الوطنية للنفط: تراجع في إيرادات سبتمبر التي بلغت 1.8 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، أن إيرادات سبتمبر الماضي من النفط والغاز الطبيعي بلغت 1.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 223 مليون دولار عن إيرادات أغسطس المنصرم.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن سبتمبر المنصرم شهد اضطرابات كبيرة في سوق النفط، مشيرا إلى أن الإستراتيجية التي تتبعها المؤسسة لزيادة الإنتاج والرفع من القدرة التخزينية تهدف بصورة أساسية إلى المساهمة في الحفاظ على استقرار سوق النفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، في سبتمبر الماضي، أن إيرادات أغسطس من النفط الخام بلغت نحو ملياري دولار، متراجعة بنحو 117 مليون دولار عن يوليو.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، في سبتمبر الماضي، تدشين خزّان جديد بميناء رأس لانوف، وزيادة القدرة التخزينية للميناء بنحو نصف مليون برميل.

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