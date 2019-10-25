الوطنية للنفط: إيرادات سبتمبر النفطية انخفضت 223 مليون دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إيرادات شهر سبتمبر انخفضت بمئتين وثلاثة وعشرين مليون دولار أمريكي مقارنة بشهر أغسطس، موضحة أن الإيرادات بلغت مليارا وثمانمائة مليون دولار أمريكي.

وعزت المؤسسة في بيان لها التراجع إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر سبتمبر، وهو ما يحتم استلام عائداتها في شهر أكتوبر.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن شهر سبتمبر شهد اضطرابات كبيرة في سوق النفط، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي تتبعها المؤسسة لزيادة الإنتاج والرفع من القدرة التخزينية تهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في الحفاظ على استقرار سوق النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار