الصديق الكبير يُشارك في اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول المغرب العربي

عقد مجلس محافظي البنوك المركزية لدول اتحاد المغرب العربي اجتماعهم الدوري على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليان.

حيث حضر الاجتماع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ومحافظي البنوك المركزية لتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

هذا وتم استعراض أنشطة اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس، وما تم إنجازه من خطوات، كما تم مناقشة سبل مشاركة الخبرات بين دول اتحاد المغرب العربي في مجالات التقنية المالية والشمول المالي والصيرفة الإسلامية.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان قد افتتحا في 14 من أكتوبر اجتماعاتهما السنوية في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي استمرت حتى 20 أكتوبر، وبحثت عدداً من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الدولية والتمويل، والحد من الفقر.

