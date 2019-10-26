اقتصاد

مصرف السراي يفتح أبواب مقره الجديد ببنغازي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشرع مصرف السراي للتجارة والاستثمار عمله غدا الأحد بتقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه بمقره الجديد في مدينة بنغازي، الذي افتتحه يوم الخميس الماضي بحضور شخصيات رفيعة المستوى بينها رئيس مجلس الإدارة نعمان البوري وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي امراجع غيث.

ووفقا لما نشرته إدارة المصرف عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك فإن المصرف بدأ في أعمال مبادرة نماء تمويل في فرعيه بطرابلس وبنغازي والتي تهدف لتمويل أصحاب المشروعات الناشئة لتشمل بذلك المشاريع التي ما زالت تحت التأسيس والمشروعات تحت التطوير والتوسع.

كما أعلنت إدارة السراي عن شروعها في تأسيس أكاديمية معنية بالتدريب المصرفي بالتعاون مع جامعة بنغازي لاختيار أصحاب المستويات العليا وتهيئتهم لسوق العمل المصرفي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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