الليبية للاستثمار توقع عقد مشروع التحول مع شركة بريطانية

وقعت المؤسسة

الليبية للاستثمار عقد استئناف لمشروع التحول بالشراكة مع شركة “أوليڤروايمان”

البريطانية، على أن يفعل المشروع في يناير من العام المقبل.

وأضافت

المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية، الجمعة، أن المشروع يهدف إلى تحسين عملياتها

التشغيلية وتطوير هياكلها الإدارية وبناء الكفاءات، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن

أولويات الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إداراة الشركة.

يشار إلى أن

شركة “أوليفر وايمان” شركة استشارات إدارية رائدة على مستوى العالم توجد

في أكثر من 60 مدينة في 29 دولة حول العالم.

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