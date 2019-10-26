أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 26 اكتوبر 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم االسبت 26 اكتوبر2019، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.135 دينار
|4.125 دينار
|اليورو
|4.53 دينار
|4.45 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.18 دينار
|5.10 دينار
|الليرة التركية
|0.71 دينار
|0.63 دينار
|الدينار التونسي
|1.45 دينار
|1.37 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|0.242 دينار
|الدينار الاردني
|5.80 دينار
|5.72 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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