البدء في تشغيل المرحلة التجريبية الثانية لحقل الفارغ

بدأت مؤخرا المرحلة التجريبية الثانية لتشغيل معدات محطة معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي بحقل الفارغ؛ عبر ضخ كميات من الغاز لحقل الانتصار التابع لشركة الزويتينة بمعدل سبعين مليون قدم مكعب يوميا.

وبهذا ستتمكن شركة الواحة للنفط في غضون أيام وفق مسؤوليها؛ من إجراء اختبارات حسن الأداء النهائية والوصول إلى إنتاج مائة وثمانين مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المعالج وخمسة عشر ألف برميل من المكثفات يوميا وفقا للسعة التصميمية للمحطة، إلى جانب سبعين مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى، لتصل الكمية الكلية للغاز المزمع ضخه لحقل الانتصار إلى مئاتين وخمسين مليون قدم مكعب يوميا.

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