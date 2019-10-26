تعاون مشترك بين الوطنية للنفط وسوناطراك الجزائرية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله؛ مع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية رشيد حشيشي؛ خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي بليبيا.

ودعا صنع الله الجانب الجزائري إلى المساهمة في تفعيل سبل التعاون المشترك، التي من شأنها المساعدة في رجوع الشركة إلى مزاولة نشاطها في ليبيا وتعزيز العلاقات النفطية المشتركة.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتدارس الفرص المتاحة في مجال النفط والغاز بين البلدين، على أن تسارع شركة سونطراك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستئناف نشاطها في البلاد في أقرب وقت ممكن.

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