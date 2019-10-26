لزيادة التعريفة الجمركية..آغا يؤكد ارتفاع أسعار السلع الغذائية واللحوم المجمدة الأيام المقبلة

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليو السبت إن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية وخصوصا اللحوم المجمدة.

وأضاف آغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الارتفاع جاء بناء قرار رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بزيادة التعريفة الجمركية على اللحوم المجمدة المستوردة.

وأبدى رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء سخريته قائلا :”القرار استثنى لحوم البط والإوز والنعام، ولكم التعليق”.

وكان وزير المالية في حكومة الوفاق ناقش مع وزير الاقتصاد والصناعة، وأعضاء مجلس التعريفة الجمركية، كيفية التعامل مع عمليات الاستيراد التي تتم خارج المنظومة المصرفية.

واستعرض المجتمعون في مطلع أكتوبر الجاري سبل التعاون مع مصرف ليبيا المركزي في شأن التحويلات المباشرة لفئة صغار التجار.

وخلص الاجتماع في نهايته، على ضرورة تواصل فريق العمل المشكل من الجهات ذات العلاقة وتكثيف الجهود لتقديم مقترح بخصوص المعالجة في أقرب وقت ممكن.

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