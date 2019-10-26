انخفاض جديد للدولار واليورو بالسوق السوداء

شهدت السوق الموازية، انتعاشةً جديدة للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس.

-الدولار/ طرابلس = 4.14 دينار

الدولار/ بنغازي = 4.13 دينار

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 4.13

-دولار بشيك المصدق =4.20الجمهورية

-دولار بشيك المصدق =4.22التجارة والتنميه

-اليورو =4.53 دينار

-الباوند =5.18 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.70 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.80 دينار

-100دينار ليبي =69.5 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =142دينار ليبي

-100دينار ليبي =391جنيه مصري

-الذهب المسبوك =147 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 144=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.85 دينار للجرام