اقتصاد

دراسة رفع سعر الأسمدة بنسبة 4%

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعقد مجلس الإدارة في الشركة الليبية النرويجية” لايفيكو” غدا الاثنين اجتماعا موسعا مع الشريك الأجنبي شركة “يارا” في تونس.

وفي تصريح خاص لـ 218 قال رئيس المكتب الإعلامي لشركة “لايفيكو” فيصل المنقوش إن الاجتماع سيتناول الملف المالي للشركة والأعمال الإدارية بالإضافة لوضع العاملين فيها بما يضمن تحسين بيئة العمل.

وأضاف المنقوش أن المدير التنفيذي للشركة عوض الصابر ناقش المدة الماضية مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة المؤقتة إمكانية رفع سعر الأسمدة بنسبة 4 %، مؤكدا أن الشركة عازمة على مناقشة الملف مع وزارة الاقتصاد وأوضح المنقوش أن مقترح زيادة سعر الأسمدة جاء لتتمكن الشركة من تغطية مصاريفها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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