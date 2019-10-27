دراسة رفع سعر الأسمدة بنسبة 4%

يعقد مجلس الإدارة في الشركة الليبية النرويجية” لايفيكو” غدا الاثنين اجتماعا موسعا مع الشريك الأجنبي شركة “يارا” في تونس.

وفي تصريح خاص لـ 218 قال رئيس المكتب الإعلامي لشركة “لايفيكو” فيصل المنقوش إن الاجتماع سيتناول الملف المالي للشركة والأعمال الإدارية بالإضافة لوضع العاملين فيها بما يضمن تحسين بيئة العمل.

وأضاف المنقوش أن المدير التنفيذي للشركة عوض الصابر ناقش المدة الماضية مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة المؤقتة إمكانية رفع سعر الأسمدة بنسبة 4 %، مؤكدا أن الشركة عازمة على مناقشة الملف مع وزارة الاقتصاد وأوضح المنقوش أن مقترح زيادة سعر الأسمدة جاء لتتمكن الشركة من تغطية مصاريفها.

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