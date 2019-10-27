اقتصاد

“النقل البحري”: خطة تطويرنا تتضمن بيع السفن القديمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن الشركة وضعت خطة لتطوير أسطولها قبل عامين تتضمن بيع السفن القديمة أو المتقادمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إدارة الشركة حريصة على إتمام عملية التطوير وفقا للقوانين حسبما نشرته الشركة في بيان لها .

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنها تعمل على تزويد الموانئ الليبية بالمشتقات النفطية من النفط والديزل والكيروسين عبر ناقلاتها والسفن التابعة لها وإنها تعمل على تغطية حاجة السوق المحلي من المحروقات بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد تعهد في وقت سابق بتقديم الدعم للشركة في إطار مساعدتها لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجهها و تحديث وتطوير عملها محليا ودوليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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