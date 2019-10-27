سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، الساعة .00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي-طرابلس 4.135 دينار

الدولار الأمريكي-زليتن 4.145 دينار

اليورو 4.53 دينار

الجنية الإسترليني 5.18 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.45 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار

الدولار الكندي 2.76 دينار

الدينار الأردني 5.80 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.125 دينار

كسر الذهب عيار 18 145 دينار

كسر الفضة 1.85 دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية