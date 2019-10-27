سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، الساعة .00 القيم الآتية:
الدولار الأمريكي-طرابلس 4.135 دينار
الدولار الأمريكي-زليتن 4.145 دينار
اليورو 4.53 دينار
الجنية الإسترليني 5.18 دينار
الليرة التركية 0.71 دينار
الدينار التونسي 1.45 دينار
الجنية المصري 0.25 دينار
الدولار الكندي 2.76 دينار
الدينار الأردني 5.80 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.125 دينار
كسر الذهب عيار 18 145 دينار
كسر الفضة 1.85 دينار
*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر
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