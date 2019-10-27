4 مليار دولار.. ديون تونسية واجبة السداد

تجاوزت حجم الديون المترتبة على تونس 4 مليارات دولار واجبة السداد في 2020 وفقا لتصريح وزير المالية التونسي رضا شلغوم.

وأضاف شلغوم أن بلاده ستضطر إلى اقتراض 11.4 مليار دينار تونسي أي ما يعادل نحو 4 مليارات دولار لتمويل الموازنة مؤكدا أن تمويلات المشاريع متوفرة وأن النقاشات تدور الآن حول تمويل الموازنة مع البنك الدولي ومع الجانب الياباني والألماني والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت ذاته يتوقع الوزير بحسب تصريحاته الصحفية أن يتمكنوا من الحصول على دعم عبر برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد، وأن تكون باقي التمويلات عبر السوق المالية العالمية؛ حيث سيقوم صندوق النقد بتمويل برنامج إصلاح اقتصادي للديمقراطية الناشئة بقيمة 2.9 مليار دولار فيما صرف حتى الآن ما قيمته 1.6 مليار لتونس، مؤكدا تحسن المؤشرات المالية بعد إقرار إصلاحات خفضت عجز الموازنة من 6.1 % في عامي 2016 و2017 إلى 4.8% في عام2018، مع توقع أن تكون عجز الموازنة 3.5 % خلال العام الحالي، وهي أقل نسبة منذ عام 2011.

يذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع نموا نسبته 1.5% لتونس في 2019، و2.4% علم 2020، و4.4 % عام 2024 وذلك في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية في 2019.

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