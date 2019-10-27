اقتصاد

مالية الوفاق تحيل المرتبات للمصرف المركزي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحالت إدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوفاق مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة لمصرف ليبيا المركزي لإتمام إجراءات تسييلها للجهات العامة دون ذكر أي تفاصيل عن القيمة المحولة من المرتبات.

وكانت إدارة الميزانية قد أحالت مطلع الشهر الجاري مرتبات العاملين في القطاع العام عن شهر سبتمبر إلى المصرف المركزي ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن مرتبات القطاع العام بلغت 17.800 مليار دينار حتى سبتمبر الماضي.

ويعمل في القطاع العام نحو 1.8 مليون موظف، وتسعى حكومة الوفاق ووزارة الاقتصاد لإحداث نوع من التوازن بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من حجم الإنفاق العام على المرتبات والبحث عن آلية لتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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