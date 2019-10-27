مالية الوفاق تحيل المرتبات للمصرف المركزي

أحالت إدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوفاق مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة لمصرف ليبيا المركزي لإتمام إجراءات تسييلها للجهات العامة دون ذكر أي تفاصيل عن القيمة المحولة من المرتبات.

وكانت إدارة الميزانية قد أحالت مطلع الشهر الجاري مرتبات العاملين في القطاع العام عن شهر سبتمبر إلى المصرف المركزي ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن مرتبات القطاع العام بلغت 17.800 مليار دينار حتى سبتمبر الماضي.

ويعمل في القطاع العام نحو 1.8 مليون موظف، وتسعى حكومة الوفاق ووزارة الاقتصاد لإحداث نوع من التوازن بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من حجم الإنفاق العام على المرتبات والبحث عن آلية لتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

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