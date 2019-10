بعد زيارة «صنع الله» للقاهرة.. الشركات المصرية تعود للعمل في ليبيا

«»التقى رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، صباح الأحد، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وعدد من مسؤولي الوزارة. وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والشركات المصرية. وأكد الوزير المصري خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون الليبي المصري، وأعرب عن تطلع الشركات المصرية إلى تعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا أيضًا أن التعليمات صدرت إلى الشركات المصرية للعودة إلى ليبيا واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.

من جانبه اطلع صنع الله الجانب المصري على خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي في ليبيا، ودعا الشركات المصرية المتخصصة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط على أسس فنية وتجارية.

كما أثنى صنع الله علي شركة “بتروجيت” الحكومية التي سبق وان قامت بتنفيذ خط حقل الوفاء مليتة في العقد الماضي.

هذا وناقش اللقاء أيضًا سُبل التعاون المشترك في مجالات الحفر وصيانة البنى التحتية وإعادة تأهيل الحقول واستكمال بعض المشاريع المتعاقد عليها سابقًا والمتوقفة حاليا ومنها استكمال مشروع بتروجيت لمد خط غاز حقل انتصار السرير الذي يغذي محطة السرير الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية كونها الجهة المتعاقدة مع الشركة العامة لنقل الغاز، وهي شركة غير تابعة للمؤسسة.

وحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الشركات المصرية ذات السمعة المرموقة للعودة إلى ليبيا والمساهمة في تنمية الاقتصاد الليبي.

ونوهت مؤسسة النفط بأن هذه الزيارة تأتي في إطار عدد من الجولات التي قام بها رئيس مجلس الادارة وكبار المسئوولين بالمؤسسة الوطنية للنفط شملت كل من واشنطن وموسكو والجزائر والقاهرة، وهذا للإعداد للمرحلة القادمة والتي تتطلب تطوير البنى التحتية لقطاع النفط الليبي وزيادة القدرة الإنتاجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي.

