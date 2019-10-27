بعد زيارة «صنع الله» للقاهرة.. الشركات المصرية تعود للعمل في ليبيا

«»التقى رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، صباح الأحد، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والشركات المصرية.

وأكد الوزير المصري خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون الليبي المصري، وأعرب عن تطلع الشركات المصرية إلى تعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا أيضًا أن التعليمات صدرت إلى الشركات المصرية للعودة إلى ليبيا واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.