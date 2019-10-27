السعودية تطلق أكبر حدث يضم مجموعة كبيرة من المستثمرين

يترقب العالم الاقتصادي انطلاق أكبر تجمع استثماري في السعودية، في الوقت الذي ستبدأ فيه فعاليات مبادرة بعنوان مستقبل الاستثمار في السعودية يوم الثلاثاء المقبل؛ للإجابة عن تساؤلات واستفهامات استراتيجية كلية وتفصيلية حيوية عن وضع الاقتصاد والاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي من خلال مسؤولي دول ورؤساء كبرى المنظمات ومديري الشركات العملاقة.

وتحوي فعاليات هذه المبادرة على 47 جلسة ومحوراً وورشة عمل تتوزع على محور رئيسي و 3 قمم، كما تستعد السعودية لبدء فعاليات دافوس الصحراء والتي ستنطلق من الـ 27 حتى الـ 31 من أكتوبر الجاري، بحضور رؤساء دول ومسؤولي حكومات من جميع القارات بالإضافة إلى العديد من الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة الأميركية.

ومن أبرز التساؤلات التي ستجيب عنها مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية هي عن تمكن الطموح الاقتصادي في العصر الجديد من تشكيل الاقتصاد خلال العقد المقبل، وأي التحركات الاستراتيجية ستستعملها الأعمال لتعظيم المخرجات الإيجابية.

فيما سيناقش دافوس اقتصاد المرأة ودراسة ما إذا كانت التطورات الحالية ستعزز شمول دخول السيدات لكثير من محركات الاقتصاد، مستعرضين تجربتي اليابان والصين وفي الوقت ذاته سيتم بحث سبل التعاون من أجل إيجاد نماذج استثمار تعتمد على الابتكارات التقنية واقتصاديات الحجم.

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