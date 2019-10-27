استقرار العملات الأجنبية بالسوق السوداء

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء للعملات بمدينتي طرابلس وزليتن، اليوم الأحد.

وتداول التجار الدولار الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد في سوق المشير بـ4.13 دنانير، أما اليورو فقد تم تداوله في زليتن بـ4.53 دنانير ليحافظ على قيمته أمام الدينار بالمقارنة مع سعر الافتتاح، بينما استقر الذهب عيار 18 كسر عند 144 دينارا للغرام.

كما استقرت العملات العربية وبقية الأجنبية لليوم الثالث على التوالي، وبيعت الليرة التركية على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا عند 71 قرشا لليرة.

وشملت حالة الاستقرار أيضا الدينار التونسي الذي استقر عند 1.45 دينار، أما الجنيه المصري فقد بيع عند الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا للجنيه.

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