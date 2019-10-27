صنع الله يجتمع مع وزير البترول النفطي والأخير يؤكد عودة الشركات المصرية للعمل بليبيا

القاهرة-العنوان

وصل رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد بعد جولة شملت كل من واشنطن وموسكو والجزائر إلى القاهرة حيث التقى بوزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

واطلع صنع الله الوزير المصري على خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي في ليبيا، داعيًا الشركات المصرية المتخصصة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط على أسس فنية وتجارية.

وأثنى صنع الله على شركة بتروجيت الحكومية المصرية التي سبق وأن قامت بتنفيذ خط حقل الوفاء مليتة في العقد الماضي.

بدوره أكد الملا على أهمية تعزيز التعاون الليبي المصري، مؤكدًا تطلع الشركات المصرية إلى تعزيز التعاون المشترك.

وأكد الوزير لصنع الله أن التعليمات صدرت إلى الشركات المصرية للعودة إلى ليبيا واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.

وهدف الاجتماع أيضاً إلى مناقشة سبل التعاون المشترك في مجالات الحفر وصيانة البنى التحتية وإعادة تأهيل الحقول واستكمال بعض المشاريع المتعاقد عليها سابقًا والمتوقفة حاليا، ومنها استكمال مشروع بتروجيت لمد خط غاز حقل انتصار السرير الذي يغذي محطة السرير الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية كونها الجهة المتعاقدة مع الشركة العامة لنقل الغاز، وهي شركة غير تابعة للمؤسسة.

وحث صنع الله الشركات المصرية ذات السمعة المرموقة للعودة إلى ليبيا والمساهمة في تنمية الاقتصاد الليبي.

وتأتي زيارة صنع الله في إطار عدد من الجولات التي قام بها وكبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط شملت كل من واشنطن وموسكو والجزائر والقاهرة، وذلك بهدف الإعداد للمرحلة القادمة والتي تتطلب تطوير البنى التحتية لقطاع النفط الليبي وزيادة القدرة الإنتاجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي.

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