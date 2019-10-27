مصر تؤكد عودة شركاتها النفطية للعمل بليبيا

أخبار ليبيا24

أكدت مصر اليوم الأحد على أهمية تعزيز التعاون الليبي المصري في مجال النفط، مؤكدًا تطلع الشركات المصرية إلى تعزيز التعاون المشترك مع ليبيا.

وجاء هذا التأكيد خلال اجتماع بين رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

وبعد جولة شملت كل من واشنطن وموسكو والجزائر وصل صنع الله اليوم الأحد إلى القاهرة حيث التقى بوزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

واطلع صنع الله الوزير المصري على خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي في ليبيا، داعيًا الشركات المصرية المتخصصة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط على أسس فنية وتجارية.

وأثنى صنع الله على شركة بتروجيت الحكومية المصرية التي سبق وأن قامت بتنفيذ خط حقل الوفاء مليتة في العقد الماضي.

من جانبه أكد الوزير المصري، على أهمية تعزيز التعاون الليبي المصري، مؤكدًا تطلع الشركات المصرية إلى تعزيز التعاون المشترك.

كما أكد أن التعليمات صدرت إلى الشركات المصرية للعودة إلى ليبيا واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.

وناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع وزير البترول المصري أيضاً سبل التعاون المشترك في مجالات الحفر وصيانة البنى التحتية وإعادة تأهيل الحقول واستكمال بعض المشاريع المتعاقد عليها سابقًا والمتوقفة حاليا، ومنها استكمال مشروع بتروجيت لمد خط غاز حقل انتصار السرير الذي يغذي محطة السرير الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية كونها الجهة المتعاقدة مع الشركة العامة لنقل الغاز، وهي شركة غير تابعة للمؤسسة.

ودعا صنع الله الشركات المصرية ذات السمعة المرموقة للعودة إلى ليبيا والمساهمة في تنمية الاقتصاد الليبي.

زيارة صنع الله إلى القاهرة تأتي في إطار عدد من الجولات التي قام بها وكبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط شملت كل من واشنطن وموسكو والجزائر والقاهرة، وذلك بهدف الإعداد للمرحلة القادمة والتي تتطلب تطوير البنى التحتية لقطاع النفط الليبي وزيادة القدرة الإنتاجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي.

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