غرفة التجارة بنغازي توقّع اتفاقية تعاون مع المركز النوعي للتدريب

وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، اتفاقية التعاون مع المركز النوعي للتدريب على صناعة الإسمنت ومواد البناء، خلال اجتماع موسع بمقر الغرفة في بنغازي.

وحضر مراسم التوقيع، إدارة الغرفة والمركز وبعض الخبراء والمستشارين لوضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية للفترة القادمة، ضمن إطار تنفيذ اتفاقيه التعاون المشترك مابين الطرفين ودعما لمبادرة رئيس الحكومة المؤقتة ووزارة العمل والتأهيل بشأن اعتماد 2020عاما للتدريب والتطوير وتنمية المهارات وبناء القدرات ورفع الكفاءة للقطاعين العام والخاص في كافة المجالات.

وتم وضع الخطط التدريبية، خلال الاجتماع، باعتماد برنامج التأهيل المهني “الدبلوم المهني والتقني” ودورات تدريبية متوسطة، لتغطية إحتياجات سوق العمل، في بعض التخصصات المهنية والحرفية والتقنية، ذات طبيعة العمل الخاصة، التي تستهدف جميع المستويات التعليمية والباحثين عن العمل وفقاً لأولويات وإحتياجات المرحلة المستقبلية.

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