لبحث المساهمة في إعادة الإعمار.. الحويج يلتقي رئيس الشركة الدولية للتنمية السيادية الروسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى وزير خارجية بالحكومة المؤقتة، الدكتور عبد الهادي الحويج، رئيس الشركة الدولية للتنمية السيادية الروسية “قسطنطين مالوفيف” لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية، وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة (الروسية – الافريقية).

خارجية المؤقتة أوضحت – في بيان لمكتبها الإعلامي على صفحة الفيسبوك – أن المباحثات تركزت على تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأهمية تنظيم زيارات للوفود رجال الأعمال والشركات الروسية إلى ليبيا للمشاركة والمساهمة في إعادة الإعمار، واستكمال المشاريع المتوقفة في المجالات المختلفة.

وتحتضن مدينة سوتشي الروسية، قمة “روسيا – أفريقيا” تحت الرئاسة المشتركة لكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بحضور قادة جميع دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية الفرعية.

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