أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 28 اكتوبر 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 28 اكتوبر 2019، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.06 دينار
|4.05 دينار
|اليورو
|4.45 دينار
|4.37 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.14 دينار
|5.06 دينار
|الليرة التركية
|0.70 دينار
|0.62 دينار
|الدينار التونسي
|1.43 دينار
|1.35 دينار
|الجنية المصري
|0.23 دينار
|0.222 دينار
|الدينار الاردني
|5.74 دينار
|5.66 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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