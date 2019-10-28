انخفاض أسعار خام النفط في تداولات الاثنين

افتتحت أسواق النفط اليوم الاثنين جلستها على انخفاض أسعار الخام عقب المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي.

ونزل خام القياس العالمي برنت 34 سنتا مسجلا 61.79 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن سجل أقوى أداء أسبوعي له منذ أواخر سبتمبر، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا إلى 56.39 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن سجل هو الآخر أكبر ارتفاع أسبوعي وصل إلى أكثر من 5%، ومن جهة أخرى ذكرت وزارة الطاقة الروسية أنها تواصل التعاون الوثيق مع السعودية ومنظمة (أوبك) ومنتجين آخرين من خارج المنظمة لتحسين استقرار السوق وقابلية التنبؤ به

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