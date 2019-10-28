انهيار ملحوظ للدولار والعملات الأجنبية بالسوق السوداء

شهدت السوق الموازية، استمرار صعود الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس.

-الدولار = 4.07 دسنار

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 4.06.5 دينار

-الدولار بشيك المصدق =4.15 دينار مصرف الجمهورية

-الدولار بشيك المصدق =4.217 دينار مصرف التجارة والتنميه

-اليورو =4.46 دينار

-الباوند =5.14 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.65 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.75 دينار

-100دينار ليبي =69.5 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =142دينار ليبي

-100دينار ليبي =395جنيه مصري

-الذهب المسبوك =145 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 142=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.75 دينار للجرام.