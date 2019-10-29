بلدية طبرق تطالب الحكومة بالتحقيق في تلف شحنة أرز كبيرة

أخبار ليبيا 24 –خاص

دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة تلف أكثر من 78 ألف كيس أرز بمخازن صندوق موازنة الأسعار بطبرق.

وقدم بوالخطابية ملف القضية لرئاسة الوزراء بشأن التحقيق في هذه الواقعة والأسباب التي أدت إلى تلف هذه الكمية بدون الاستفادة منها.

وأشار بوالخطابية، إلى رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطبرق للشحنة لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة لعدة أسباب منها سوء التخزين وعدم مطابقة المخازن للاشتراطات الصحية العامة للمخازن حسب المواصفات القياسية.

وبحسب إفادة اللجنة التي شكلها المجلس التسييري برئاسة المجلس وعضوية الاقتصاد ومركز الرقابة على الأغذية والحرس البلدي؛ فإن من أسباب تلف هذه الكمية ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وقيام السلع بتبخير الشحنة أكثر من مرة.

وحسب تقرير مركز الرقابة على الأغذية والذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه؛ فإن الكمية هي 78.239ألف كيس أرز ذو علامة تجارية عاليا وتاريخ إنتاجه مايو 2019.

وتبين بعد الكشف على الكمية بأن بها حشرات حية وميتة (دهيمة) بالإضافة لوجود فضلات قوارض ووضع المخزن سيء وتخزينها بصورة سيئة.

وبناء على ما جاء في التقارير أكد بوالخطابية على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في تلف هذه الكمية التي كانت مخصصة للجمعيات الاستهلاكية بطبرق.

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