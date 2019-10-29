تراجع إنتاج النفط الليبي وإيطاليا أكبر المستوردين

نشر موقع IHS Markit المتخصص في تحليل البيانات الاقتصادية تقريرا حديثا حول تراجع صادرات النفط الليبي في أكتوبر الجاري إلى 900 ألف برميل لتخسر 100 ألف برميل بالمقارنة مع صادرات الفترة مابين مارس وسبتمبر الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض الصادرات النفطية من ليبيا يعد هو الأكبر هذا العام، وجاء في التقرير أن إيطاليا تعد أكبر مستورد للنفط الخام من ليبيا هذا العام، حيث بلغ متوسط الشحنات اليومية 330 ألف برميل بينما جاءت إسبانيا ثانية بمتوسط شحنات يومي قدره 160 ألف برميل.

وأوضح التقرير أن طلب الصين على النفط الخام من ليبيا شهد حالة من التقلب هذا العام مع ارتفاع ملحوظ آخر في أسبوعين من أكتوبر دون تحديد الكمية أو ترتيب البلد الآسيوي .

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