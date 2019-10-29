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أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2019 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.04 ~ 4.05 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.04 دينار

اليورو 4.43 دينار

الجنية الإسترليني 5.11 دينار

الليرة التركية 0.70 دينار

الدينار التونسي 1.42 دينار

الجنية المصري 0.23 دينار

الدولار الكندي 2.70 دينار

الدينار الأردني 5.70 دينار

حوالات دبي-تركيا / طرابلس 4.045 دينار / بنغازي – دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ139 دينار

كسر الفضة 1.77 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.60 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.12 الجمهورية – و4.14 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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