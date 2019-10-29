المركزي يوضح بشأن تغيير سعر صرف الدولار

قال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي مختار الطويل بالمصرف المركزي بطرابلس في تصريحات خاصة لــ218 إن الأنباء المتداولة حول تحديد سعر صرف جديد للدولار في المصرف المركزي بقيمة 2.90 دنانير للدولار الواحد ابتداء من ديسمبر المقبل غير صحيحة، نافيا أي تغييرات في سعر الصرف الرسمي.

وأشار الطويل في حديث لـ 218 إلى أن عملية بيع النقد الأجنبي تسير بشكلها الطبيعي، مؤكدا صدور بعض الشائعات لإحداث ربكة في المشهد العام، مبينا أن تجار العملة في السوق السوداء قد يقفون وراء مثل هذه الشائعات لتحقيق أرباح ومكاسب شخصية.

وكان نشطاء على فيسبوك ومواقع إلكترونية قد تداولوا أمس الاثنين خبرا بضخ المصرف المركزي لمليارات الدولارات في ديسمبر المقبل، مع خفض نسبة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، وهو ما نفاه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي مختار الطويل مؤكدا سير العمل بشكل جيد نافيا هذه الشائعات جملة وتفصيلا.

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