انطلاق منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الثالثة بالعاصمة السعودية الرياض والذي سيستمر حتى الـ31 من أكتوبر الجاري.

ويعتبر المنتدى منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والقادة الذين يتمتعون بالقدرة على تشكيل مستقبل الاستثمار العالمي ، وتجمع قادة عالميون وشخصيات كبرى من وول ستريت في ظل التركيز على أوجه التفاوت العالمية في الثروات وسياسات البنوك المركزية والتكنولوجيا.

ويرتكز المنتدى في الأساس على استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.

ونقلت رويترز عن محافظ صندوق الاستثمار السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان قوله بأن هناك أكثر من 6000 شخصية من المسؤولين التنفيذيين والمشاركين حاضرون، مشيرا إلى أن هذا العدد أكثر من ضعف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الأول الذي كان في عام 2017.

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