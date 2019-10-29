البنك المركزي التونس يعلن تثبيت سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي في تونس الاثنين عن تثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند 7.75% في الوقت الذي قام فيه مركزي تونس في فبراير الماضي برفع سعرها إلى 6.75 % لمحاربة التضخم.

وكان التضخم في البلاد قد وصل في شهر سبتمبر المنصرم إلى 6.7 %، في حين انخفض التضخم بتونس إلى 6.5% في يوليو بعد أن كان 6.8% في يونيو

يذكر أن تونس على موعد للحصول على القسط السادس من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة مقدرة بنحو 450 مليون دولار بعد أن حصلت على خمسة أقساط بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار من القرض المتفق بشأنه والمقدر بـ2.9 مليار دولار.

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