“مركزي” البيضاء يستعرض التقرير النصف سنوي لمصرف التنمية

بحث إدريس الاحيمر مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء التقرير النصف سنوي مع المدير العام لمصرف التجارة والتنمية بحضور مديري الإدارات التنفيذية بالمركزي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأداء المالي والإداري الصادر من المراجعين الخارجيين للمصرف والذي يخص نشاط مصرف التجارة والتنمية.

وكان الاحيمر قد ناقش قبل أيام التقرير النصف سنوي لإدارة الرقابة مع المدير العام لمصرف الوحدة بحضور مديري الإدارات التنفيذية، وأوضح المصرف المركزي في بيان له، أن هذا الاجتماع جاء في إطار متابعته لكافة أعمال المصارف التجارية.

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