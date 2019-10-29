بومطاري يشارك في اجتماعات مصرف الساحل والصحراء

عقدت الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار اجتماعها العادي بمشاركة وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري الذي يشغل منصب عضو الجمعية العمومية.

ووفقا لما نشرته وزارة المالية في حكومة الوفاق عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك صباح الثلاثاء فالاجتماع عقد بتونس ونوقش فيه دور المصرف بأحداث تنمية بالدول الإفريقية الأعضاء، ودراسة إنشاء صناديق استثمارية ليتمكن المصرف من تحقيق الأهداف الإنمائية.

يُذكر أن ليبيا تمتلك حصة تبلغ 56% من أسهم مصرف الساحل والصحراء بينما تمتلك 14 دولة أفريقية مانسبته 44% بنسب متفاوتة، ويعد مصرف الساحل والصحراء أحد استثمارات وزارة المالية، ومن أبرز استثمارات المصرف في ليبيا مصرف الواحة الذي يملك منه ما يزيد عن 80%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية