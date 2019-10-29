مصراتة تعزز التعاون الاقتصادي مع الجزائر

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة والمنطقة الحرة مصراتة عن عزمهما تشكيل وفد مشترك لزيارة جمهورية الجزائر بصحبة مجلس رجال الأعمال الليبيين وذلك للالتقاء بعدد من الشركات الجزائرية الرائدة.

والجهات المستهدفة.

ومن المقرر زيارة الموانئ البحرية الجزائرية، والشركات المصنعة للمواد الغذائية، والشركات المتخصصة في الصناعات الالكترونية والكهربائية والكهرومنزلية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية.

ومن المتوقع أن يتم التواصل مع مسؤولي الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث إلى جانب الشركات المتخصصة في الصناعات القائمة على النفط والشركات المتخصصة في الصناعات النسيجية، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين حسب وصف الغرفة غرفة التجارة مصراتة.

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