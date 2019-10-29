اقتصاد

مصراتة تعزز التعاون الاقتصادي مع الجزائر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة والمنطقة الحرة مصراتة عن عزمهما تشكيل وفد مشترك لزيارة جمهورية الجزائر بصحبة مجلس رجال الأعمال الليبيين وذلك للالتقاء بعدد من الشركات الجزائرية الرائدة.
والجهات المستهدفة.

ومن المقرر زيارة الموانئ البحرية الجزائرية، والشركات المصنعة للمواد الغذائية، والشركات المتخصصة في الصناعات الالكترونية والكهربائية والكهرومنزلية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية.

ومن المتوقع أن يتم التواصل مع مسؤولي الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث إلى جانب الشركات المتخصصة في الصناعات القائمة على النفط والشركات المتخصصة في الصناعات النسيجية، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين حسب وصف الغرفة غرفة التجارة مصراتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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