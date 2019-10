أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية بين بلاده والصين تسير بشكل يسبق جدولها، وأنه ينتظر توقيع جزء من اتفاق التجارة مع الصين قبل موعده.

حيث قال ترامب:

“نتطلع على الأرجح إلى أن يتم توقيع جزء كبير جداً من اتفاق الصين، قبل الموعد المقرر، سنطلق عليه المرحلة الأولى، لكنه جزء كبير جداً”.

وتابع:

“على الأرجح سنوقع الوثيقة في تشيلي”.

يُذكر أن قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ “آبيك”، ستعقد في سانتياغو عاصمة تشيلي يومي 16 و17 نوفمبر المقبل.

The post بعد نجاح المحادثات.. ترامب ينتظر توقيع جزء من اتفاق التجارة مع الصين قبل موعده appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا