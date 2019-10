وزارة الاقتصاد تبحث سُبل تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية مع إندونيسيا

التقى وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، الثلاثاء بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، مع القائم بالأعمال بسفارة جمهورية إندونيسيا محمد عامر.

وبحسب المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن اللقاء تناول جملة من المواضيع والمسائل ذات الشأن الاقتصادي والتجاري والصناعي.

وتم التباحث حول تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار، حيث أكد الوزير على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة التجارية والصناعية وبالأخص مجال التكنولوجيا.

من جانبه عبر القائم بالأعمال عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دولة ليبيا في كافة أوجه التعاون الاقتصادي خاصة المشاريع المعتمدة على المنتجات النفطية وإعادة تدوير المنتجات.

كما قدم القائم بالأعمال دعوة لوزير الاقتصاد والصناعة لزيارة جمهورية إندونيسيا على رأس وفد اقتصادي.

كما تم في ختام اللقاء التأكيد على أهمية التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة.

